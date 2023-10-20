شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيمبا فى إياب ربع نهائى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الأهلي مباراته القادمة بعد التعادل مع نظيره سيمبا بطل تنزانيا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب بنيامين مكابا، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام نظيره سيمبا في مباراة الإياب من دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي سيكون في الخامسة من عصر الثلاثاء المقبل، الموافق 24 من أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسوف تنقل موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس بعد إعلانها الحصول على حقوق بث مباريات البطولة بجانب قناة أبوظبي الرياضية.

تعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.