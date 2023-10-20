شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء القائمة الموحدة بالزمالك أثناء عملية الفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع أعضاء القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب في نادي الزمالك، وذلك لانتظار نتيجة الانتخابات، بعدما بدأت المؤشرات الأولية في الظهور، عقب انطلاق عملية الفرز، وتابع أعضاء القائمة الموحدة نتيجة الفرز بالقرب من المنصة الرئيسية الخاصة باللجنة المشرفة على الانتخابات.

من جانبه، كشف المستشار عبد الله قنديل رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك، عن موعد إعلان نتيجة الانتخابات، وقال قنديل في تصريحات لقناة الزمالك: بدأنا الفرز من 20 دقيقة والنتيجة ستُعلَن خلال ساعتين أو 3 ساعات إذا سارت العملية بشكل طبيعي في الفرز.

وأضاف: بكل حيادية اليوم كان يوم انتخابي عصيب بسبب التكدس الجماهيري عندنا 130 لجنة والإقبال كان شديدا والجماهير محتشدة وسمحنا بإعطاء الفرصة لكل ناخب بالشكل الذي يرضي جماهير وأعضاء النادي.

وتابع: أوقفنا الانتخابات أول مرة بسبب تزاحم الناخبين بشكل كبير وذلك حفاظاً على سرية الانتخابات واستأنفت العملية بعد 10 دقائق والمرة الثانية كان هناك خلل من أمن النادي وبعد السيطرة على الوضع استأنفنا العملية.

واختتم المستشار عبد الله قنديل: حتى هذه اللحظة لا يمكن أن أقول رقم حقيقي حول عدد الناخبين، ولكن كان هناك زحام كبير لدرجة أن النصاب اكتمل بحضور 20 ألف الساعة الثالثة أو الرابعة عصراً.