شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والتعاون «حبايب» بهدفي بنزيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

سجل كريم بنزيمة هدفين في مباراة فريقه اتحاد جدة ومضيفه التعاون أحدها لمصلحة الأخير لتنتهي قمة الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي بالتعادل الإيجابي 1-1،ليصبح رصيد التعاون الذي حافظ على المركز الثاني 23 نقطة،وارتفع الاتحاد إلى 20 نقطة نقلته إلى المركز الثالث مؤقتاً.

سجل بنزيمة أولاً لمصلحة فريقه الاتحاد في الدقيقة 22 من ضربة رأسية بعد عرضية من مواطنه كانتي،وعاد نفس الرأس للتسجيل ولكن هذه المرة بمرمى حارسه البرازيلي غروهي من خلال ضربة ركنية نفذها الإسباني ميدران وبدلاً من ابعادها حولها مهاجم ريال مدريد السابق إلى مرمى فريقه.

وحفلت المباراة بضياع الكثير من الفرص أبرزها في الشوط الأول كرة كورنادو التي تصدى لها مواطنه مايلسون حارس التعاون،وأهدر قبلها بنزيمة فرصة أخرى،وواجه رومارينهو المرمى في الدقيقة 41 بيد أن الحارس مايسون لم يسمح بالتسجيل، وانقذت العارضة مرمى الاتحاد من هدف كان سيسجله موسى بارو قبل ثوان من نهاية الفترة الأولى من المباراة.

بعد الاستراحة عادت العارضة الاتحادية من جديد في الدقيقة 61 لتصد تسديدة ثانية من الجامبي بارو، وأنقذ مايسون حارس التعاون مرماه من فرصتين للضيوف،الأولى من بنزيمة في الدقيقة 66،والثانية تسديدة كانتي في الدقيقة 81 كآخر الفرص الساخنة في المباراة التي ارتضت بالتعادل في نهاية الإثارة.

وفي مباراة أخرى فاز الفيحاء على مضيفه الأخدود 2-1 ليصبح رصيد الأول 14 نقطة نقلته للمركز الثامن،وبقي الثاني على 7 نقاط في المركز 15.

سجل ثنائية الانتصار أونيكورو وفاشيون ساكالا في الدقيقتين 29 و66،وجاء هدف الأخدود الوحيد من جانب سافيور جودوين في الدقيقة 45+4.