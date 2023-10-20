شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي» كأس الرابطة للجزيرة.. والقمة للوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلب الوصل الطاولة على شباب الأهلي وهزمه 3-2 بعدما بقي حتى الدقيقة 81 متأخراً 1-2 في مباراة القمة التي أقيمت على استاد راشد، في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم (كأس الرابطة).

ويلعب الوصل لقاء الإياب على ملعبه في زعبيل بفرصتي الفوز أو التعادل للتأهل إلى نصف النهائي.

كما حقق الجزيرة فوزاً صعباً على ضيفه وجاره الوحدة في «ديربي أبوظبي» 2-1، في استاد محمد بن زايد.

في المباراة الأولى، افتتح شباب الأهلي التسجيل بهدف الصربي بوجدان بلانيتش، بعدما تابع الكرة من ركلة حرة غير مباشرة في الدقيقة 13.

ومن ركلة غير مباشرة أدرك الوصل التعادل بهدف سجله سفيان بوفتيني برأسه بعد تمريرة نيكولاس خمينيز في الدقيقة 16.

وكان الفارق بين الهدفين 193 ثانية فقط، لكن اللافت أن 8 من آخر 14 هدفاً خلال مواجهات الفريقين بهذه المسابقة تم تسجيلها من كرات ثابتة.

وسجل عزيز جانيف الهدف الثاني لشباب الأهلي بعد تسديدة متقنة من اللمسة الأولى إثر تمريرة من فيدريكو كارتابيا في الدقيقة 53.

وسجّل شباب الأهلي أكبر عددٍ من أهدافه في هذه المسابقة في مرمى الوصل (25 هدفاً).

وأدرك الوصل التعادل بهدف سجله أداما ديالو من تسديدة دقيقة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81، ثم سجل «الإمبراطور» الهدف الثالث بواسطة فابيو ليما في الدقيقة 87. وهذه أول مرة يعود فيها الوصل بالفوز من استاد راشد في هذه المسابقة منذ نوفمبر 2010.

وفي المباراة الثانية، فاز الجزيرة على الوحدة 2-1، وسجل ل«فخر أبوظبي» عمر تراوري(25) وعلي مبخوت(38 من ركلة جزاء) ول«العنابي» السوري عمر خربين(41).