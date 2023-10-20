شكرا لقرائتكم خبر عن مجيدي: كلباء فاز على أفضل فريق في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

عادت فرقة «النمور إلى معقلها في مدينة كلباء بفوز ثمين من الاستاد البيضاوي 3-2 على حساب الملك الشرقاوي في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي،على أن يكون حسم التأهل في لقاء الإياب وهو ما شدد عليه المدرب الإيراني فرهاد مجيدي في رسالته للاعبين.

ولم يعد ملعب «الملك» في الشارقة عصياً على المنافسين، بعدما تعرض الفريق لخسارته الثالثة على التوالي فوق ميدانه محلياً، حيث خسر أيضاً في الاستاد البيضاوي أمام الوصل والعين في دوري أدنوك.

وقرأ فرهاد مجيدي مدرب كلباء المباراة جيداً، وركز على الخروج بنتيجة إيجابية وكان ليرضى بالتعادل، ولكن زادت مطامعه في الدقائق الأخيرة عندما اعتمد على المرتدات السريعة، واستغل الاندفاع الهجومي للشارقة الذي كان يبحث عن هدف الترجيح.

كما كانت تبديلات مجيدي موفقة للغاية، وكان تأثير البدلاء في الملعب إيجابياً،خصوصاً الذين شاركوا في ربع الساعة الأخيرة من زمن اللقاء.

في المقابل، كان من مكاسب الشارقة في المباراة رغم الخسارة الظهور الجيد للاعب المحور ماجد سرور الذي سجل الهدف الأول من تمريرة رائعة للطرف الأيسر عبدالعزيز الكعبي أفضل لاعبي الشارقة في اللقاء، مع المهاجم تيجالي الذي تحرك بإيجابية كبيرة في الخطوط الأمامية وسجل هدف التعادل 2-2.

أهداف رائعة

وسجل كلباء أهدافه الثلاثة بطريقة رائعة، من حيث التحضير والصناعة والتنفيذ، ولاسيما هدف «المدفعجي» دانيال بيسا الذي انتزع الإعجاب،وضرب المدرب فرهاد على رأسه تقديراً للصاروخية التي وقف الحارس عادل الحوسني عاجزاً عن صدها وتابعها بالنظرات،بعدما لامست القائم الأيسر قبل أن تستقر في الشباك.

لقاء الإياب

وكان لافتاً بعد المباراة تركيز المدربين الروماني كوزمين أولاريو والإيراني فرهاد مجيدي على مواجهة الإياب لحسم البطاقة المؤهلة إلى نصف النهائي.

ومثلما كان هادئاً في المنطقة الفنية على غير العادة خلال إدارته للمباراة ولم يحتج كثيراً،كان فرهاد مجيدي كذلك في المؤتمر الصحفي وحرص على الإشادة بلاعبي فريقه وشكرهم على الأداء.

وقال فرهاد: برأيي أننا فزنا على أفضل فريق في الإمارات، ويقوده كوزمين الذي هو أفضل مدرب حالياً.

وتابع:سعادتي أكبر بمستويات كل اللاعبين الذين قدموا عملاً جميلاً، ولكن ما لفت نظري أن البدلاء الذين شاركوا يستحقون مني تحية خاصة ومن خلال أدائهم أمام الشارقة، أوصلوا لي العديد من الرسائل وأهمها أننا نملك فريقاً قوياً.

وأنهى فرهاد: رغم فوز الفريق لم يفعل شيئاً مميزاً لأننا لم نتأهل وتبقت مباراة قادمة وحاسمة.

من جهته، قال كوزمين مدرب الشارقة: حتى لو فرضنا أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2 فنحن مطالبون بالفوز في مباراة الإياب بعد نحو شهر،وسنحاول الفوز أمام اتحاد كلباء في ملعبه.

وأضاف: فريقي لم يستحق الخسارة، وللأسف تأثرت المباراة بقرارات التحكيم التي أربكت اللاعبين داخل الملعب.

وأوضح كوزمين: «نحن في الجهاز الفني نأخذ بعين الاعتبار المباريات المتتالية،لذلك منحت فرصة اللعب والمشاركة لأكبر عدد من اللاعبين كي يكونوا جاهزين للمباريات المتتالية القادمة في مختلف المسابقات».