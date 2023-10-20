شكرا لقرائتكم خبر عن العين يهزم النصر بهدفين ويضع قدماً في نصف النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

وضع العين قدماً في المربع الذهبي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد فوزه المستحق ذهاباً على مضيفه النصر بهدفين دون مقابل.

وسيخوض «الزعيم» لقاء الإياب بحسابات عدة، حيث يمتلك 3 فرص لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، وذلك عبر الخسارة بفارق هدف، أو التعادل بأي نتيجة، أو الفوز.

وقرر المدير الفني لفريق العين، الهولندي شرودر إراحة الدوليين من مواطنين وأجانب قبل الحضور إلى عود ميثاء، والزج بما يمتلك من لاعبين محليين وأجانب ومقيمين، ليبرهن خلال 90 دقيقة في ملعب آل مكتوم، على أن «الزعيم» عاد ليكون «بعبعاً» لكل المنافسين، وأن العين بمن حضر، بعدما حقق النصر على «العميد» وسط غياب أكثر من 8 عناصر أساسية ومؤثرة من تشكيلته.

وخرج «الزعيم» بالعديد من المكاسب، بعدما قطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائي المسابقة التي خسر لقبها في نهائي الموسم الماضي أمام الشارقة، كما نجح في رد التحية بالتغلب على النصر الذي ذاق أمامه طعم الخسارة في المرحلة الخامسة من الدوري، في وقت حصد فيه الفريق جرعة كبيرة من الثقة، قبل العودة إلى المسرح القاري حيث تنتظره قمة وموقعة كبيرة أمام الفيحاء السعودي من أجل صراع قمة المجموعة القارية.

أما النصر، فقد عاد بعد هذه الخسارة إلى أرض الواقع، وكشفت المباراة مرة جديدة أن الانتصار على «الزعيم» في الدوري قبل أيام كان ليلة استثنائية، وهو ما يدفع بالمدرب الصربي جوران إلى ضرورة إعادة تقييم الخيارات، والنظر في مستويات بعض اللاعبين الأجانب الذين أصبح وجودهم في التشكيل «عبئاً» على الفريق.

وعبر المدير الفني الهولندي شرودر عن بالغ السعادة بتحقيق الفوز على النصر قائلاً: «حققنا الفوز ذهاباً، لكن سيكون هناك مباراة على أرضنا في الإياب، يجب أن نستعد لها ونلعبها بتركيز».

وتابع: «قلت للاعبين إننا سنكون على موعد مع مباراة صعبة، وأمام خصم خسرنا أمامه قبل أسبوع في الدوري، وقد نجحنا في نيل النصر بعدما لعب الفريق بتركيز وتصميم ووسط مشاركة العديد من اللاعبين الجدد في التشكيلة الأساسية».

أما المدرب الصربي لفريق النصر، جوران، فاعترف أن الخسارة أمام العين بهدفين جعلته حزيناً، وما زاد من مراراتها مستوى الفريق الأزرق والأداء، وأكد أن فريقه دفع ثمناً باهظاً لترك المساحات ومنح المنافس الفرص لتسجيل الأهداف، حيث إن «الزعيم» يعاقب منافسه عندما يترك له المساحات في منطقته.