الامارات | الأهلي المصري يتعادل في السوبر الإفريقي ومدربه غاضب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا بتعادل ثمين 2-2 امام مضيفه سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى على الملعب الوطني "بنجامين مكابا الوطني" في دار السلام الجمعة.

سجّل هدفي الأهلي كل من المغربي رضا سليم (45+1)، ومحمود عبد المنعم "كهربا" (63)، فيما أحرز هدفي سيمبا دينيس كيبو (53) والبديل المالي ساديو كانوتيه (59)، ليتأجل الحسم إلى جولة العودة يوم 24 الحالي في استاد القاهرة الدولي.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أطلق المسابقة الجديدة العام الماضي وأطلق عليها دوري السوبر الإفريقي بجوائز مالية قياسية لمسابقات الأندية بينها 11.5 مليون دولار للبطل.

جاء الشوط الاول بأفضلية للأهلي في ظل تراجع وارباك لدى اصحاب الأرض، وأسفر ضغط الضيوف عن هدف أول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل عن الضائع، من هجمة مرتدة قبل أن تصل الى "كهربا" الذي مررها داخل منطقة الجزاء للقادم من الخلف رضا سليم، ليسددها الاخير بيسراه داخل الشباك.

وتحسن اداء سيمبا في بداية الشوط الثاني بفضل تغييرات مدربه البرازيلي روبرتو اوليفيرا، ليضغط اصحاب الارض هجوميا، ومن هجمة منظمة أدرك كيبو التعادل لفريقه (53) قبل ان يمنحه كانوتيه التقدم بعد ست دقائق من كرة رأسية أثر ركلة ركنية.

لكنّ الاهلي لم ينتظر طويلا لإدراك التعادل، ومن تمريرة عرضية لياسر ابراهيم، داخل منطقة الجزاء تمكن كهربا من هزّ الشباك (63)، وأنقذ حارس الاهلي محمد الشناوي مرماه من هدف ثالث لأصحاب الارض بتصديه لتسديدة سيدي نتيبازونكيز من بوروندي (69) من داخل منطقة الجزاء، قبل ان تنقذ العارضة الاهلي من هدف وشيك للبديل جان أوثوس (75).

وأهدر البديل صلاح محسن فرصة هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن الضائع للأهلي، بعدما تلقى تمريرة البديل طاهر محمد طاهر، قبل ان ينفرد ويسدّد بغرابة في قدم المدافع قبل ان تخرج الى ركنية.

وعقب المباراة أبدى مدرب الأهلي كولر، حزنه على نتيجة المباراة وأكد أن فريقه أضاع فرصة الفوز وإنهاء المباراة مبكرا فضلا عن تلقيه هدفين ولكنه في نفس الوقت أكد أن الفرصة لا تزال قائمة في مباراة العودة.