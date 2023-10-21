الدوري الإسباني يحجب مباراة غرناطة وأوساسونا.. تفاصيل مثيرة

أثارت مباراة غرناطة ضد أوساسونا الجدل، والمفترض أن تجمع الفريقين حاليًا على ملعب آل سادار، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

وبدأ الجدل حول مباراة غرناطة ضد أوساسونا بالأمس، عندما أعلن شو وايسمان اللاعب الإسرائيلي في صفوف غرناطة، دعمه للكيان، ومطالبته بتصفية قطاع غزة.

ونشر اللاعب بيانًا على صفحته الرسمية، ما اعتبرته الجماهير استفزازًا لمشاعرها ومشاعر العرب، وطالبت بعدم خوضه المباراة اليوم.

وهو ما تم تنفيذه، بعدما تدخلت القوات الأمنية ومنعت اللاعب من السفر مع بعثة فريقه، منعًا لحدث الأزمات، وطلبت من الجماهير عدم رفع أعلام فلسطين، حتى لا يتعرض حاملها لإلقاء القبض عليه.

اقرأ أيضًا: ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف بنزيما.. رونالدو يواصل الصدارة

ورفعت جماهير أوساسونا أعلام فلسطين اليوم في المدرجات، ليتتصدر محركات البحث العالمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ضاربة بتحذيرات خافيير تيباس والشرطة الإسبانية عرض الحائط.

ومن خلال البحث عن مباراة غرناطة ضد أوساسونا، اكشف “كورة 365″، أنه تم حجب المباراة من جدول الدوري الإسباني على محرك البحث العالمي “جوجل”، والكشف عن جدول الجولة العاشرة بدونها، رغم أنها تجرى الآن بالفعل.