مرشحة الزمالك تنتقد الانتخابات.. “الأسوأ في التاريخ”

هاجمت ميرفتالمرشحة على منصب الرئيس في انتخابات نادب الزمالك، العملية الانتخابية التي أجريت اليوم الجمعة لاختيار مجلس جديد.

وقالت ميرفت سيد في تصريحات عبر برنامج الماتش: ” انتخابات الزمالك التي أجريت اليوم تعد من أسوأ الانتخابات في القلعة البيضاء”.

وتابعت: “كنت اعتقد ان الانتخابات ستكون أكثر ديمقراطية، ولكن كان هناك تدخلات من أشخاص ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية وأدلوا بأصواتهم”.

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واضافت مرشحة الزمالك: “هذا الأمر تم تصويرة صوت وصورة، وتوجهت للقاضي وأبلغته بذلك وأوقف الانتخابات”.

وواصلت: “ما حدث شئ مخزي، وإهانة للكيان، أنا حزينة علي ما حدث، الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين لم تنته بعد، وهي حاليا في درجة من درجات التقاضي”.

واختتمت تصريحاتها قائلة: الأمور لم تنته بعد فشيء طبيعي إبطال الجمعية العمومية، إدارة الزمالك لم تنجح في تنقية كافة العضويات داخل النادي قبل الانتخابات”.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك في تمام الواحدة صباحاً، وتشير المؤشرات الأولية إلى اكتساح القائمة الموحدة بقيادة حسين لبيب.