بالأرقام.. ماذا قدم محمد شريف مع الخليج في مباراة الهلال؟

شارك الدولي المصري محمد شريف، المحترف ضمن صفوف الخليج السعودي، في مباراة فريقه أمام الهلال، ضمن منافسات دوري روشن.

ولعب محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج، في مباراة الهلال السعودي، حتى نهاية اللقاء.

ولعب الهلال ضد الخليج، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

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وحقق الهلال الفوز على الخليج بنتيجة هدف وحيد، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتوقف رصيد فريق شريف عند المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

وبحسب شبكة “سوفا سكور” للأرقام والاحصائيات، فإن محمد شريف، حصل على تقييم 6.5 في مباراة الخليج والهلال.

ولم يسدد محمد شريف، أي تسديدة على مرمى الهلال، بينما لمس الكرة 17 مرة، وقام بتمرير 11 تمريرة صحيحة من أصل 13 بدقة 85٪.

وخلال المباراة لم يرسل محمد شريف أي كرة طولية، بينما فاز في 2 التحام أرضي من أصل 3، وخسر 2 التحام هوائي.

وفقد محمد شريف في مباراة الهلال حيازته على الكرة 3 مرات ووقع في مصيدة التسلل مرتين.