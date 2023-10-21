أنصار حسين لبيب يسبون الاهلي في انتخابات الزمالك

قام عدد من أنصار حسين لبيب، المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات، بتوجيه السب للنادي الاهلي.

ويتواجد عدد من أنصار حسين لبيب داخل نادي الزمالك، حيث تجرى عمليات فرز الأصوات لحسم مجلس الإدارة الجديد.

وهتفت مجموعة من أنصار لبيب ضد النادي الاهلي وجماهيره، ولكنه أبدى استيائه من السب الموجه للقلعة الحمراء.

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وتوجه حسين لبيب نحو أنصاره في نادي الزمالك، من أجل مطالبتهم بإيقاف الهتافات ضد النادي الاهلي.

وأقيمت انتخابات نادي الزمالك، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، حيث تم فتح أبواب التصويت في الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخابات مجلس إدارة جديد، في التاسعة صباحًا.

ودخل حسين لبيب، انتخابات الزمالك بقائمة مكونة من كلًا من:

حسين لبيب رئيس

هشام نصر نائب الرئيس

حسام المندوه أمين الصندوق

فوق السن:

أحمد سليمان

حسين السيد

عمرو أدهم

محمد طارق

هاني شكري

هاني برزي

تحت السن:

أحمد خالد

رامي نصوحي

نيرة الأحمر.