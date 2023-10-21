الاتحاد الأسيوي يحبط منتخب فلسطين قبل تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن رفض نظيره الأسيوي لطلبه بخوض مبارياته في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أسيا 2027.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان رسمي له:” تلقينا بخيبة أمل بالغة قرار الاتحاد الآسيوي، برفض الموافقة على اختيار الجزائر ملعباً بيتياً لإقامة مباراة المنتخب أمام أستراليا “.

وأضاف:” المزمع عقدها بتاريخ 21/11/2023 ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، والذي وصلنا في خطاب رسمي “.

وأردف:” الاتحاد الفلسطيني استجاب لمبادرة كريمة وصادقة من السلطات العليا لدولة الجزائر الشقيقة، وخاطب الاتحادين الدولي والآسيوي، آملاً الحصول على الموافقة في اختيار الجزائر ملعباً بيتياً بديلاً للمنتخب؛ ليخوض التصفيات المزدوجة، إلا أن الاتحاد الآسيوي رفض الطلب “.

وواصل:” معللاً ذلك بكون تعليمات الاتحادين الدولي والقاري لا تتيح للاتحاد الفلسطيني اختيار ملعب محايد خارج النطاق الجغرافي للقارة الآسيوية، وفقاً للائحة تعليمات المسابقات لعام 2023 “.

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وأردف:” وأبلغ الاتحاد الفلسطيني قد أبلغ الاتحادين الدولي والقاري، بتمسكه بالوفاء بالتزاماته التي تتمثل في هذا الاستحقاق الرياضي الهام، وبأن اختياره للجزائر كملعب بيتي محايد جاء من قناعتنا بأن لاعبينا سيكونون كما لو أنهم بين عائلاتهم، خصوصاً في ظل المجزرة التي يتعرض لها شعبنا على مسمع ومرأى من عالم يكيل بمكيالين، كما أن منتخبنا الوطني سيضطر للبقاء خارج فلسطين إلى حين الإيفاء باستحقاقاته”.

وأوضح:” إذ يؤكد الاتحاد الفلسطيني على احترامه والتزامه بكافة الأنظمة والقوانين الدولية والقارية، فإنه يناقش ما لديه من خيارات بديلة، ويعبر عن جزيل شكره لجميع الأشقاء في الأردن والكويت والسعودية وماليزيا وإندونيسيا الذين أعربوا عن استعدادهم لاستضافة مباريات المنتخب على أرضهم “.

واختتم:” علماً أن الاتحاد لا يزال في مرحلة دراسة ما لديه من خيارات مع الأخذ بعين الاعتبار رزنامة واستحقاقات الاتحادات الشقيقة في ذات الوقت “.