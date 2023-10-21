عودة محمد عفيفي للتعليق عبر أون تايم سبورت

أعلن المعلق الرياضي محمد عفيفي، عن عودته إلى التعليق على مباريات كرة القدم مرة أخرى، بعد غياب دام لما يقرب من 3 سنوات.

ومن المقرر أن يعود محمد عفيفي، إلى التعليق على المباريات عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت، من خلال مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة.

وكتب محمد عفيفي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”عودة إلى كابينة التعليق على شاشة اون تايم سبورت ولقاء( الاتحاد وبلدية المحلة) ..الرابعة عصر السبت، دعوات حضراتكم بالتوفيق”.

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ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مباراته ضد بلدية المحلة، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستضيف ستاد المحلة مباراة البلدية ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بلدية المحلة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، فيما يقع الاتحاد في المركز العاشر بنفس عدد النقاط.