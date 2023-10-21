مؤشرات أولية.. لبيب يكتسح ومعركة بين العتال وهشام نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تشير المؤشرات الأولية لانتخابات نادي الزمالك، إلى فوز حسين لبيب بمقعد رئاسة النادي بفارق كبير عن فاروق جعفر المرشح المنافس.

وتم فرز عدد كبير من الصناديق حتى الآن، في ظل حضور ما يقرب من 21 ألف عضو اليوم الجمعة في العملية الانتخابية.

وبعد فرز عدد كبير من الصناديق، ظهر تفوق اوضح لحسين لبيب على مقعد رئاسة النادي على حساب فاروق جعفر المنافس الأبرز.

وفي المقابل، هناك معركة كبرى على منصب النائب ومنافسة شرسة بين هاني العتال وهشام نصر، في ظل التقارب في التصويت.

جدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك اعلنت اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي بعد غلق باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة جديد.