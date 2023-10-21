"استعان بمجموعة الأولتراس الإرهابية".. نص شكوى فاروق جعفر ضد حسين لبيب (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم فاروق جعفر المرشح على منصب رئاسة نادي الزمالك شكوى ضد حسين لبيب المرشح على نفس المنصب في الانتخابات التي تقام حاليا.

وغادر فاروق جعفر مقر نادي الزمالك منذ قليل، بعد ظهور المؤشرات الأولى بتقدم حسين لبيب في الاصوات بشكل كبير.

وقدم فاروق جعفر شكوى لرئيس اللجنة الفضائية التي تدير الانتخابات مؤكدا أن ما حدث من أنصار حسين لبيب خلال انتخابات اليوم سابقة لم تحدث من قبل.

وأوضح فاروق جعفر في الشكوى أن النادي شهد أحداث شغب كبيرة بسبب استعانة حسين لبيب بمجموعة من الأولتراس الأرهابية وهم غير أعضاء في النادي، وهو ما أثر على سير أحداث الانتخابات.