مصدر من لجنة التخطيط يوضح مصير السولية مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف مصدر في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لـ "الخليج 365" موقف عمرو السولية لاعب الفريق من تمديد التعاقد من عدمه.

قال المصدر: "لم نناقش مستقبل اللاعب حتى الآن والكلام سابق لأوانه، الاتجاه حاليا أن يتم تمديد عقد اللاعب موسماً على الأقل".

أضاف: "لم نناقش في النادي مصير السولية أو أي لاعب آخر لأننا مازلنا في بداية الموسم، لن يكون منطقياً أن نتحدث عن السولية الآن".

اختتم: "السولية من اللاعبين الذين يثق بهم الجهاز الفني كثيرا وسبق تلقيه عروضا من الخليج، ورفضها بناء علي رغبة النادي في استمراره".

جدير بالذكر أن عقد عمرو السولية مع الأهلي ينتهي بصيف 2024.