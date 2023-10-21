محمد طارق: أشكر أعضاء الزمالك على ثقتهم وسأكون مسئولا عن الملف الاجتماعى

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد طارق المرشح على مقعد العضوية بانتخابات نادى الزمالك، أنه يشكر الجمعية العمومية بنادى الزمالك على الثقة الكبيرة فى أعضاء القائمة الموحدة حال نجاحها بشكل كامل، وسنحاول تغيير الصورة عن نادى الزمالك وإعادته لمكانه الطبيعى.

وأضاف محمد طارق، فى مداخلة فى قناة الزمالك: "سأكون مسئولا عن الملف الاجتماعى فى نادى الزمالك لتقديم خدمة مميزة تليق بالجمعية العمومية والاهتمام بدور المرأة وتسهيل كل الأمور أمامهن، بجانب ملف الناشئين والبراعم فى كل الألعاب على مستوى النادى".

ويتنافس على مقاعد العضوية فوق السن (6 مقاعد) وهم: "أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ومحمد طارق وحسين السيد بجانب علاء مقلد والحسيني سمير وهشام يكن وهشام كاسب ونجلاء فتحي ونجلاء خليفة ومروة الرفاعي وهاني عيد ومصطفى عبد الخالق ومحمود سامي ومروة البرجي ومحمد المدهون ومحمد رشاد ومجدي صادق وماهر شقران وطارق العقرب وشريف إسلام وشيرين الفقي وياسمين الشريف وحمدية كمال وسيف الإسلام محمد وأحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة وأشرف إمام ورفعت شبل وسامح سوني وحاتم السيد".

كما يتنافس على منصب العضوية تحت السن (3 أعضاء) وهم "رامي نصوحي، أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر، أحمد خالد الصادق، أحمد هاني زادة، علي العاطفي، ياسمين الشريف، إيهاب عصمت علي، أحمد النمس، محمد عودة، هشام نصر إبراهيم، خالد منتصر الزيات".