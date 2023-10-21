شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لرفض ميزانية نادي الزمالك في اجتماع الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت مؤشرات واتجاه داخل الجمعية العمومية لنادي الزمالك لرفض اعتماد الميزانية بنسبة كبيرة واحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للائحة الاسترشادية

وتم التصويت علي الميزانية من خلال بطاقة تصويت تم تسليمها لأعضاء الجمعية العمومية عند دخولهم إلى لجنة التصويت، وسيتم إعلان قرار الجمعية العمومية الرسمي بشأن الميزانية مع إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي.

وأظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات الزمالك تفوق حسين لبيب على منصب رئيس النادي، بعدما حصل على النسبة الأكبر من الأصوات في غالبية اللجان أمام فاروق جعفر عمر هريدي.