كواليس اجتماع مصيلحى بالعشرى ولاعبى الاتحاد السكندرى قبل السفر للمحلة

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مساء الجمعة محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، بالفريق الاول لكرة القدم، قبل السفر للمحلة لخوض مباراة بلدية المحلة في الأسبوع الرابع للدوري.

وطالب رئيس النادى الجميع داخل منظومة الفريق الأول ببذل أقصى جهد لديهم من أجل إسعاد جماهير الثغر العظيمة، وتقديم عروض تليق بالمكانة الكبيرة لنادينا العريق وتمنى لهم كل التوفيق فى لقاء الغد امام بلدية المحلة.

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، قائمة زعيم الثغر عن مواجهة بلدية المحلة، المحدد لها غدا السبت ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمرو خليل، وخط الدفاع: هشام صلاح - محمود شبانه - الحبيب حسن - كريم الديب - عمرو صالح - مصطفى إبراهيم - إسلام أبو سليمة، وخط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - هاني الطامي - عبدالغني محمد - عمر الوحش - أحمد عيد - فرانك الآن - أحمد عادل ميسي - بيكالي أوبامي، وفي خط الهجوم: بواتينج - رجب عمران.