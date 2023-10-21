شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: "فرحان بالعرس الانتخابى وسيتم الاستعانة بكل المرشحين حال الفوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين لبيب المرشح على منصب رئيس الزمالك بالانتخابات الجارية حاليا، إن هناك فرحة وسعادة على وجوه أعضاء الجمعية العمومية أثناء المشاركة فى الانتخابات الحالية.

وأضاف حسين لبيب، فى تصريحات تليفزيونية، "إن شاء الله بعد الفوز بالانتخابات سيتم دعوة لكل المرشحين الذين شاركوا فى الانتخابات للمشاركة فى إدارة الزمالك، من خلال اللجان الأخرى والمساهمة فيها من أجل كيان الزمالك، وهذا رأى القائمة بشكل كامل وليس حسين لبيب".

ويتنافس على مقاعد العضوية فوق السن (6 مقاعد) وهم "أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ومحمد طارق وحسين السيد بجانب علاء مقلد والحسيني سمير وهشام يكن وهشام كاسب ونجلاء فتحي ونجلاء خليفة ومروة الرفاعي وهاني عيد ومصطفى عبد الخالق ومحمود سامي ومروة البرجي ومحمد المدهون ومحمد رشاد ومجدي صادق وماهر شقران وطارق العقرب وشريف إسلام وشيرين الفقي وياسمين الشريف وحمدية كمال وسيف الإسلام محمد وأحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة وأشرف إمام ورفعت شبل وسامح سوني وحاتم السيد".

كما يتنافس على منصب العضوية تحت السن (3 أعضاء) وهم "رامي نصوحي، أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر، أحمد خالد الصادق، أحمد هاني زادة، علي العاطفي، ياسمين الشريف، إيهاب عصمت علي، أحمد النمس، محمد عودة، هشام نصر إبراهيم، خالد منتصر الزيات".