شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يتسلح بـ20 لاعبا فى الاتحاد السكندرى لمواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضمت القائمة في حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمرو خليل، وخط الدفاع: هشام صلاح - محمود شبانه - الحبيب حسن - كريم الديب - عمرو صالح - مصطفى إبراهيم - إسلام أبو سليمة، وخط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - هاني الطامي - عبدالغني محمد - عمر الوحش - أحمد عيد - فرانك الآن - أحمد عادل ميسي - بيكالي أوبامي، وفي خط الهجوم: بواتينج - رجب عمران.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع بلدية المحلة، يوم السبت المقبل، على استاد المحلة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. ويحتل الفريق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على سيراميكا كليوباترا وتعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق.

وطلب طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد الصاوي، موافاته بتطورات إصابة مدافع الفريق الأخضر سيف تقا، الذى أكد غيابه لبضعة أسابيع عن الفريق للإصابة في العضلة الأمامية.

ويعتبر تقا من اللاعبين المميزين في قلب الدفاع، وكان العشري يعول على خدماته مع الفريق في الموسم الجديد، لكن الإصابة أربكت حسابات الجهاز الفني.

واستقر مسئولو الاتحاد السكندري على ارتداء الزى الجديد للفريق بداية من مباراة البلدية المقبلة، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.