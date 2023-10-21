شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود اليوم من تنزانيا بعد مواجهة سيمبا بدوري السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى، برئاسة طارق قنديل، اليوم قادمة من تنزانيا بعد مواجهة سيمبا أمس، الجمعة، فى دار السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى.

ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراة العودة أمام سيمبا والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائ، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).