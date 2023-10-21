شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة زد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة زد إف سي، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى الثالثة عصر غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري نايل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ16 فى جدول مسابقة الدوري برصيد نقطة واحدة، وذلك بعدما خاض 3 مباريات، حيث تعادل فى واحدة وخسر اثنتين، وسجل لاعبو المقاولون هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

ويعمل الجهاز الفني للمقاولون بقيادة شوقي غريب على حل المشكلات الفنية التي ظهرت بالفريق، خاصة بعد دخول عدد من العناصر الجديدة عقب موسم الانتقالات الماضي، وأبرزها أزمة إهدار الفرص، والتي ظهرت بشكل واضح في اللقاء الماضي أمام سموحة.

وشدد شوقي غريب في جلساته مع اللاعبين على ضرورة الالتزام باللعب الجماعي والتأني قبل اتخاذ القرارات خاصة في عملية التسديد على المرمى.