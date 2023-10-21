شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس: نفسنا ننسى المشاكل ونعيد الزمالك لعصر البطولات ونساند المجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، أن كل الزمالكاوية فى انتظار معرفة المجلس الجديد الذى يدير النادى والوقوف خلفه من أجل إعادة الزمالك لسابق عهده بدون أزمات أو مشاكل.

وقال الفنان محمد أسامة "أوس أوس" فى مداخلة مع برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "كل الناس منتظرة المجلس الجديد لانتشال الزمالك من الأزمات التى يعانى منها".

وأضاف أوس أوس: "نفسنا ننسى بقى المشاكل والمجلس الجديد يدير فى هدوء والكل يساند المجلس فى الفترة القادمة، وكلنا نتكاتف مع بعض لعودة الزمالك الذى يتوج بالألقاب وننسى خالص أننا كان عندنا مشاكل".

وتابع: "الجمهور دائما بيساند الزمالك فى الأوقات الصعبة قبل السعيدة ومواجهة أرتا سولار أكبر دليل على ذلك، ونجح فى الوقوف بجانب اللاعبين لعبور هذه المباراة التى تصعبت علينا".

وأضاف الفنان محمد أسامة حديثه قائلا: "الفترة المقبلة ستكون فترة جميلة على الزمالك وجماهيره وكلها انتصارات وفرح وسعادة".