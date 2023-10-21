شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للجمباز الفنى للناشئين يفوز ببرونزية بطولة البحر المتوسط فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق منتخب مصر للجمباز الفني للناشئين المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفرق ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني للناشئين 2023 بمدينة إسطنبول التركية.

ويضم منتخب مصر صاحب الميدالية البرونزية مصطفى أحمد، محمد عطية وزياد بخيت، وقدم اللاعبون مستوى مميزا خلال منافسة البطولة، واستطاعوا من خلاله رفع علم مصر على منصات التتويج من جديد وتحقيق الميدالية البرونزية.

وكان لاعب منتخب مصر للجمباز الفني مصطفى أحمد حقق المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفردي العام ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني ناشئين 2023.

جدير بالذكر أن بعثة منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين وناشئات غادرت إلى مدينة إسطنبول فى تركيا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.