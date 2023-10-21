شكرا لقرائتكم خبر عن نيرة الأحمر: ننتظر فوز هشام نصر لكى تكتمل الفرحة والزمالك يستاهل كل خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت نيرة الأحمرة المرشحة فى انتخابات مجلس الزمالك تحت السن، أن المؤشرات الأولية تؤكد فوز القائمة الكاملة فى انتظار فوز هشام نصر على مقعد نائب الرئيس بعد منافسة قوية مع هانى العتال.

وقالت نيرة الأحمر فى مداخلة مع قناة الزمالك: "يوم كان صعب على كل المرشحين، ولكن الزمالك يستاهل كل خير وفرحتنا لن تكتمل إلا بنجاح المهندس هشام نصر".

وتابعت نيرة الأحمر: "سنعمل من الغد لمصلحة الزمالك ونسعى لإعادته لمكانته الطبيعية، وإن شاء الله نكون على قدر المسئولية وبشكر كل أعضاء الجمعية العمومية الذين شاركوا فى هذا العرس الانتخابى".

ويتنافس على مقاعد العضوية فوق السن (6 مقاعد) وهم "أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ومحمد طارق وحسين السيد بجانب علاء مقلد والحسيني سمير وهشام يكن وهشام كاسب ونجلاء فتحي ونجلاء خليفة ومروة الرفاعي وهاني عيد ومصطفى عبد الخالق ومحمود سامي ومروة البرجي ومحمد المدهون ومحمد رشاد ومجدي صادق وماهر شقران وطارق العقرب وشريف إسلام وشيرين الفقي وياسمين الشريف وحمدية كمال وسيف الإسلام محمد وأحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة وأشرف إمام ورفعت شبل وسامح سوني وحاتم السيد".

كما يتنافس على منصب العضوية تحت السن (3 أعضاء) وهم "رامي نصوحي، أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر، أحمد خالد الصادق، أحمد هاني زادة، علي العاطفي، ياسمين الشريف، إيهاب عصمت علي، أحمد النمس، محمد عودة، هشام نصر إبراهيم، خالد منتصر الزيات".