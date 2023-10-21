شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فوز هشام نصر بمقعد نائب رئيس نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك النتائج النهائية في الانتخابات بعد الانتهاء من فرز الأصوات فوز هشام نصر بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك بعد حصده 9040 صوتا.

وقال حسين لبيب المرشح على منصب رئيس الزمالك بالانتخابات الجارية حاليا، إن هناك فرحة وسعادة على وجوه أعضاء الجمعية العمومية أثناء المشاركة فى الانتخابات الحالية.

وأضاف حسين لبيب، فى تصريحات تليفزيونية "إن شاء الله بعد الفوز بالانتخابات سيتم دعوة لكل المرشحين الذين شاركوا فى الانتخابات للمشاركة فى إدارة الزمالك، من خلال اللجان الأخرى والمساهمة فيها من أجل كيان الزمالك، وهذا رأى القائمة بشكل كامل وليس حسين لبيب".

وجاءت النتائج الأخيرة لانتخابات الزمالك كالتالي:

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

وفتح في التاسعة صباح أمس الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء الجمعة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.