شكرا لقرائتكم خبر عن فوز حسام المندوه بمنصب أمين الصندوق بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة العليا المشرفة على انتخابات نادي الزمالك النتائج النهائية فوز حسام المندوه بمنصب أمين الصندوق. وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

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