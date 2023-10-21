شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 21/ 10 /2023 في دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم، السبت، مباريات الجولة الرابعة من منافسات دورى نايل 2023 / 2024، بثلاث مواجهات قوية بين بلدية المحلة والاتحاد السكندرى، وإنبى مع البنك الأهلى، بجانب مواجهة الزمالك مع سموحة.

موعد مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندرى يستضيف فريق بلدية المحلة، فى الرابعة عصر اليوم السبت، الاتحاد السكندرى باستاد غزل المحلة، في مباراة يدخلها الفريقان بحثا عن الفوز الثانى لهما في الدورى، حيث تعادل بلدية المحلة مع زد بثلاثة أهداف لمثلها في الجولة الماضية، بينما تعادل الاتحاد السكندرى مع الجونة بهدفين لمثلهما في نفس الجولة.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثامن في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث فاز في لقاء وتعادل في مواجهة وخسر أخرى، سجل لاعبو البلدية 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

وفى المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر فى جدول ترتيب دورى نايل برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على سيراميكا والتعادل مع الجونة والخسارة من الإسماعيلى، سجل لاعبو زعيم الثغر 4 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.



موعد مباراة إنبى والبنك الأهلى موعد مباراة إنبى والبنك الأهلى

يستقبل فريق إنبى، فى السابعة مساء اليوم السبت، فريق البنك الأهلى باستاد بترو سبورت، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط فريق إنبى أمام بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما خسر البنك الأهلى من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب دورى نايل برصيد نقطة واحدة، جمعها من 3 مواجهات، حيث تعادل في مباراة وخسر مباراتين ولم يتذوق طعم الفوز، وفشل الفريق في تسجيل أي هدف بينما استقبلت شباكهم هدفين.

وفى المقابل، يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب دورى نايل بدون نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث خسر جميع المباريات ولم يتذوق طعم الفوز أو التعادل، سجل لاعبو البنك هدفا واحدا بينما استقبلت شباكهم 5 أهداف.



موعد مباراة الزمالك وسموحة موعد مباراة الزمالك وسموحة

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل فريق الزمالك المركز السابع فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 5 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز في مباراة وتعادل فى مباراتين ولم يتعرض للهزيمة، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا.

وفي المقابل، يحتل فريق سموحة المركز الثانى في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل، وسجل لاعبو الفرق السكندرى 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.