شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فوز أحمد سليمان وهانى شكرى وبرزى بعضوية مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز كلا من فى مقاعد العضوية فوق السن: أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهانى شكرى وهانى برزى وحسين السيد. وكان يتنافس على مقاعد العضوية فوق السن (6 مقاعد) هم "أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ومحمد طارق وحسين السيد بجانب علاء مقلد والحسيني سمير وهشام يكن وهشام كاسب ونجلاء فتحي ونجلاء خليفة ومروة الرفاعي وهاني عيد ومصطفى عبد الخالق ومحمود سامي ومروة البرجي ومحمد المدهون ومحمد رشاد ومجدي صادق وماهر شقران وطارق العقرب وشريف إسلام وشيرين الفقي وياسمين الشريف وحمدية كمال وسيف الإسلام محمد وأحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة وأشرف إمام ورفعت شبل وسامح سوني وحاتم السيد".

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