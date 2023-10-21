اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- إيفرتون 15:30

مان سيتي - برايتون 18:00

- أرسنال 20:30

شيفيلد يونايتد - مان يونايتد 23:00

الدوري السعودي

النصر - ضمك 19:00

الأهلي - الوحدة 22:00

إشبيلية - 20:30

سلتا فيغو - أتلتيكو مدريد 23:00

تورينو - إنتر ميلان 20:00

الزمالك - سموحة 20:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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