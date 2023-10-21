الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
ليفربول - إيفرتون 15:30
مان سيتي - برايتون 18:00
تشيلسي - أرسنال 20:30
شيفيلد يونايتد - مان يونايتد 23:00
الدوري السعودي
النصر - ضمك 19:00
الأهلي - الوحدة 22:00
إشبيلية - ريال مدريد 20:30
سلتا فيغو - أتلتيكو مدريد 23:00
تورينو - إنتر ميلان 20:00
الزمالك - سموحة 20:00
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