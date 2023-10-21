الامارات | ليما يسعد الوصل أمام شباب الأهلي.. ويحتفل بهدفه الـ 200

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد ختام جولة الذهاب في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمس، فوزاً مثيراً للوصل على شباب الأهلي بنتيجة 3-2، وانتصاراً صعباً للجزيرة على الوحدة 2-1. وعزز فريق الوصل حظوظه في التأهل إلى نصف النهائي، عقب فوزه المثير على مستضيفه شباب الأهلي، وهي المواجهة التي احتفل فيها هداف الوصل، فابيو ليما بتسجيل هدفه رقم 200 بالقميص الأصفر.

وأظهر «الفهود» خلال المباراة شخصية قوية ودرجة عالية من التركيز وعدم الاستسلام، ما كان عاملاً مساعداً في حسم الفوز لصالحه، إذ تأخر مرتين، ثم عاد وحقق الفوز في الدقيقة 87. وأوفت المواجهة بوعودها من الناحية التهديفية وبصورة مبكرة، إذ قص «الفرسان» شريط الأهداف في الدقيقة 13 بواسطة بوجدان بلانيتش، وعادل «الإمبراطور» النتيجة سريعاً بواسطة المدافع سفيان بوفتيني «16».

ومع بداية الحصة الثانية تقدم شباب الأهلي مجدداً في النتيجة بواسطة لاعب الوسط عزيز جانيف «53»، ما دفع مدرب الوصل ميلوش ميلويفيتش للاستعانة بدكة البدلاء، إذ صنع البديل كايو الهدف الثاني للوصل الذي سجله أداما ديالو «81»، فيما سجل البديل الآخر فابيو ليما هدف الفوز في «87» ليقود فريقه لتحقيق الانتصار، ويحتفل برقم مميز في تاريخ أهدافه مع الوصل.

وفي المباراة الثانية، كانت الإثارة حاضرة حتى الدقائق الأخيرة، حيث حسم الجزيرة النتيجة بصعوبة رغم محاولات الوحدة المتواصلة للتعديل. ووضع عمر تراوري الجزيرة في المقدمة في الدقيقة 25، ثم عزز زميله علي مبخوت بالهدف الثاني من علامة الجزاء «38»، فيما سجل الضيوف هدفهم الوحيد من خلال السوري عمر خريبين «41». وحافظ الجزيرة على سجله ناصعاً في المواجهات التاريخية أمام الوحدة في مسابقة الكأس، وذلك للمباراة الـ11 التي جمعت بينهما، فاز في 8 وتعادل في 3، وسجّل 23 هدفاً، مقابل 8 أهداف للوحدة.