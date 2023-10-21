الامارات | 5 مدربين يواجهون اختبارات صعبة في دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه خمسة مدربين اختبارات صعبة حين يخوضون منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. وتنطلق الجولة الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساء اليوم بقمة تجمع المتصدر العروبة وضيفه دبا، كما يستضيف الظفرة مصفوت، ويحل «غلف إف سي» ضيفاً على الفجيرة. وتستكمل غداً بخمس مباريات، يلعب فيها الجزيرة الحمراء مع مسافي، والتعاون مع الذيد، والحمرية مع دبا الحصن، ويونايتد مع سيتي، وغلف يونايتد مع الرمس. ويتصدر العروبة الترتيب بـ15 نقطة، يليه الظفرة بـ11 نقطة، وثالثاً التعاون بـ9 نقاط.

وسيكون أول الاختبارات الصعبة لمدرب دبا الجديد الصربي زوران بوبوفيتش، الذي تسلم المهمة خلفاً للمدرب حسن العبدولي، وسيجد نفسه مطالباً بالفوز على المتصدر العروبة.

ويطمح مدرب الفجيرة الجديد الصربي ماركوف لتحقيق فوزه الأول في ملاعب الإمارات حين يواجه «غلف إف سي»، بعد أن استعصى عليه الأمر حين درب سابقاً حتا في بداية الموسم بدوري أدنوك للمحترفين.

ويواجه مدرب الظفرة الدكتور عبدالله مسفر تحدياً صعباً في لقاء مصفوت، حيث يسعى بشدة لتحقيق الانتصار حتى لا يخسر الوصافة ويظل قريباً من العروبة المتصدر. ويخوض مدرب التعاون بدر طبيب تحدياً صعباً أمام الذيد، حيث يسعى للفوز، وأيضاً الحفاظ على رقم مميز للتعاون الذي لم يستقبل أي هدف في الموسم حتى الآن. كما سيكون مدرب سيتي محمد البلوشي مطالباً برد الدين إلى يونايتد الذي أقصاه في الدور التمهيدي للكأس بركلات الترجيح.