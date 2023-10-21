انتخابات الزمالك.. أحمد سليمان يتصدر الأكثر حصولا على الأصوات

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الأكثر حصولا على الأصوات بانتخابات القلعة البيضاء.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنادي الزمالك، فوز القائمة الموحدة بالعلامة الكاملة باكتساح على جميع المنافسين.

وحصل أحمد سليمان على 15433 صوتا بانتخابات الزمالك ويليه حسين لبيب رئيس النادي 15229 صوتا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب ووهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.

وجاءت أصوات باقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك كالتالي:

الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا

نائب الرئيس

هشام نصر 9483 صوتا

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه 12431 صوتا

العضوية فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا

أعضاء الزمالك تحت السن

نيرة الأحمر 14202 صوت

أحمد خالد حسانين 13617 صوتا

رامى نصوحى 11039 صوتا