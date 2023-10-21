انتخابات الزمالك.. أحمد سليمان يتصدر الأكثر حصولا على الأصوات

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الأكثر حصولا على الأصوات بانتخابات القلعة البيضاء.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنادي الزمالك، فوز القائمة الموحدة بالعلامة الكاملة باكتساح على جميع المنافسين.
وحصل أحمد سليمان على 15433 صوتا بانتخابات الزمالك ويليه حسين لبيب رئيس النادي 15229 صوتا.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب ووهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.
وجاءت أصوات باقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك كالتالي:
الرئيس
حسين لبيب 15229 صوتا
نائب الرئيس
هشام نصر 9483 صوتا
منصب أمين الصندوق
حسام المندوه 12431 صوتا
العضوية فوق السن
أحمد سليمان 15433 صوتا
هانى برزى 12240 صوتا
حسين السيد 10628 صوتا
عمرو على أدهم 10772 صوتا
محمد طارق 10741 صوتا
هانى شكرى 12011 صوتا
أعضاء الزمالك تحت السن
نيرة الأحمر 14202 صوت
أحمد خالد حسانين 13617 صوتا
رامى نصوحى 11039 صوتا