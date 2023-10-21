انتخابات الزمالك.. هشام نصر يحسم منصب نائب الرئيس (رسميا)

ياسر رشاد - القاهرة - حسم المهندس هشام نصر منصب نائب رئيس نادي الزمالك بعد منافسة قوية مع هاني العتال.

وأعلنت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية بنادي الزمالك النتيجة النهائية بعد فرز جميع الصناديق حيث فازت القائمة الموحدة كاملة بالانتخابات.

وتضم القائمة الموحدة بانتخابات الزمالك كل من حسين لبيب رئيسا وهشام نصر نائب رئيس وأحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد وعلى مقعد أمين الصندوق فاز حسام المندوه.

انتخابات الزمالك

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

كانت بداية انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة في التاسعة صباحًا، في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.