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مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد.. فوز قائمة حسين لبيب كاملة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك عن تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التى أقيمت اليوم الجمعة.

 

وجاء مجلس إدارة نادى الزمالك كالتالي:

 الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا

نائب الرئيس
 

هشام نصر 9483 صوتا
 

 

منصب أمين الصندوق
 

حسام المندوه  12431 صوتا

 

 

أعضاء فوق السن
 

أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى  12240 صوتا

حسين السيد 10628 

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 
 

 

أعضاء الزمالك تحت السن
 

نيرة الأحمر 14202

أحمد خالد حسانين 13617

رامى نصوحى 11039

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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