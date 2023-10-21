شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد.. فوز قائمة حسين لبيب كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك عن تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التى أقيمت اليوم الجمعة.

وجاء مجلس إدارة نادى الزمالك كالتالي:

الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا نائب الرئيس

هشام نصر 9483 صوتا

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه 12431 صوتا

أعضاء فوق السن



أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011

