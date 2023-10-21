شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد.. فوز قائمة حسين لبيب كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك عن تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التى أقيمت اليوم الجمعة.
وجاء مجلس إدارة نادى الزمالك كالتالي:
الرئيس
حسين لبيب 15229 صوتا
نائب الرئيس
هشام نصر 9483 صوتا
منصب أمين الصندوق
نائب الرئيس
هشام نصر 9483 صوتا
منصب أمين الصندوق
حسام المندوه 12431 صوتا
أعضاء فوق السن
أحمد سليمان 15433 صوتا
هانى برزى 12240 صوتا
حسين السيد 10628
عمرو على أدهم 10772 صوتا
محمد طارق 10741 صوتا
هانى شكرى 12011
أعضاء الزمالك تحت السن
نيرة الأحمر 14202
أحمد خالد حسانين 13617
رامى نصوحى 11039
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