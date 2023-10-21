شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة حسين لبيب تحتفل بالعلامة الكاملة.. وأعضاء الزمالك يحملونهم على الأعناق (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل مؤيدو وأنصار قائمة حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الجديد، بنجاح القائمة بالكامل فى الانتخابات التى أقيمت أمس الجمعة، وتم إعلان النتيجة بشكل رسمى خلال الدقائق الأخيرة، وهتف أعضاء الزمالك لجميع أعضاء القائمة، كما حملوهم على الأعناق احتفالا بالفوز الكبير للقائمة كاملة.
وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.
وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:
الرئيس
حسين لبيب 15229 صوتا
نائب الرئيس
هشام نصر 9483
منصب أمين الصندوق
حسام المندوه 12431 صوتا
فوق السن
أحمد سليمان 15433 صوتا
هانى برزى 12240 صوتا
حسين السيد 10628
عمرو على أدهم 10772 صوتا
محمد طارق 10741 صوتا
هانى شكرى 12011 صوتا
أعضاء الزمالك تحت السن
نيرة الأحمر 14202
أحمد خالد حسانين 13617
رامى نصوحى 11039
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