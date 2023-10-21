شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: الجمعية العمومية "اختارت صح" وأقول لكل المرشحين عاوزينكم معانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر حسام المندوه أمين الصندوق فى مجلس إدارة الزمالك، عن سعادته بفوز القائمة الموحدة بالكامل فى الانتخابات التى أجريت مساء الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة الزمالك.

وقال حسام المندوه، فى تصريحات لقناة الزمالك: "أشكر الجمعية العمومية على اختيارها القائمة الموحدة لأنها مجموعة عارفة هى هتعمل إيه وتدير الزمالك إزاى".

وأضاف حسام المندوه: "أدعو كل المرشحين فى الانتخابات للانضمام لنا إحنا محتاجينكم معانا فى الزمالك ولن يكون هناك إقصاء".

وأصبح مجلس الزمالك الجديد يتكون من حسين لبيب رئيسا للزمالك، هشام نصر نائبا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهانى شكرى وهانى برزى وحسين السيد فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامى نصوحى تحت السن.

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبد الله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال.