شكرا لقرائتكم خبر عن نيرة الأحمر: الحمد لله القائمة نجحت بنتيجة 12/ 0 والقادم أفضل للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيرة الأحمرة عضو مجلس الزمالك تحت السن، أن القائمة الموحدة نجحت باكتساح بنتيجة 12/ 0 وبشكر كل أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية.

وقالت نيرة الأحمر، فى مداخلة مع قناة الزمالك: "الحمد لله القائمة بالكامل نجحت بنتيجة 12/ 0، والناس دى هى اللى تقدر تخلى الزمالك مستقر لمدة 4 سنوات والقادم كله خير للزمالك".

وأصبح مجلس الزمالك الجديد يتكون من حسين لبيب رئيسا للزمالك، هشام نصر نائبا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهانى شكرى وهانى برزى وحسين السيد فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامى نصوحى تحت السن.

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبد الله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من: المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

وفُتح في التاسعة صباح الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق، بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.