اخبار الرياضه

فوز حسام المندوه بمنصب أمين الصندوق بنادى الزمالك.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز حسام المندوه بمنصب أمين الصندوق بنادى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة العليا المشرفة على انتخابات نادي الزمالك النتائج النهائية فوز حسام المندوه بمنصب أمين الصندوق.

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال  والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا