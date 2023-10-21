شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان الأكثر حصولا على الأصوات فى انتخابات الزمالك بـ15433 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، بلقب الأكثر حصولا على الأصوات في انتخابات القلعة البيضاء محققا 15433 صوتا، بينما جاء حسين لبيب فى المركز الثانى من حيث عدد الأصوات بـ15229 صوتا.
وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.
وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:
الرئيس
حسين لبيب 15229 صوتا
نائب الرئيس
هشام نصر 9483 صوتا
منصب أمين الصندوق
حسام المندوه 12431 صوتا
فوق السن
أحمد سليمان 15433 صوتا
هانى برزى 12240 صوتا
حسين السيد 10628 صوتا
عمرو على أدهم 10772 صوتا
محمد طارق 10741 صوتا
هانى شكرى 12011 صوتا
أعضاء الزمالك تحت السن
نيرة الأحمر 14202 صوت
أحمد خالد حسانين 13617 صوتا
رامى نصوحى 11039 صوتا
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