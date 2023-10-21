اخبار الرياضه

أحمد سليمان الأكثر حصولا على الأصوات فى انتخابات الزمالك بـ15433

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان الأكثر حصولا على الأصوات فى انتخابات الزمالك بـ15433 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، بلقب الأكثر حصولا على الأصوات في انتخابات القلعة البيضاء محققا 15433 صوتا، بينما جاء حسين لبيب فى المركز الثانى من حيث عدد الأصوات بـ15229 صوتا.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.

 

وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:

 

الرئيس

 

حسين لبيب 15229 صوتا

 

نائب الرئيس

هشام نصر 9483 صوتا

 

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه  12431 صوتا

 

فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى  12240 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا

 

أعضاء الزمالك تحت السن

 

نيرة الأحمر 14202 صوت

أحمد خالد حسانين 13617 صوتا

رامى نصوحى 11039  صوتا

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا