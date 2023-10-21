شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان الأكثر حصولا على الأصوات فى انتخابات الزمالك بـ15433 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، بلقب الأكثر حصولا على الأصوات في انتخابات القلعة البيضاء محققا 15433 صوتا، بينما جاء حسين لبيب فى المركز الثانى من حيث عدد الأصوات بـ15229 صوتا. وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا. وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى: الرئيس حسين لبيب 15229 صوتا نائب الرئيس هشام نصر 9483 صوتا منصب أمين الصندوق حسام المندوه 12431 صوتا فوق السن أحمد سليمان 15433 صوتا هانى برزى 12240 صوتا حسين السيد 10628 صوتا عمرو على أدهم 10772 صوتا محمد طارق 10741 صوتا هانى شكرى 12011 صوتا أعضاء الزمالك تحت السن نيرة الأحمر 14202 صوت أحمد خالد حسانين 13617 صوتا رامى نصوحى 11039 صوتا

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