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أول تعليق لحسين لبيب بعد فوزه برئاسة نادى الزمالك

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القاهرة - سامية سيد -  

وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد، بعد فوزه في انتخابات القلعة البيضاء ومعه أعضاء قائمته بشكل رسمي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض.

 

وقال حسين لبيب، في تصريحات لقناة الزمالك: "يوم كان جميل وأعضاء الجمعية العمومية أدوا بنجاح وإحنا مطالبين بتحقيق اللي أعلناه ونكون سبب في فرح لجماهير الزمالك".

 

وأضاف رئيس نادي الزمالك الجديد: "أحب أقول لجماهير نادي الزمالك استنونا ونوعدكم بتحقيق جميع الأمور اللي تفرحوا بيها ونعيد الزمالك لأمجاده".

احتفل مؤيدو وأنصار قائمة حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الجديد، بنجاح القائمة بالكامل فى الانتخابات التى أقيمت أمس الجمعة، وتم إعلان النتيجة بشكل رسمى خلال الدقائق الأخيرة، وهتف أعضاء الزمالك لجميع أعضاء القائمة، كما حملوهم على الأعناق احتفالا بالفوز الكبير للقائمة كاملة.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.

 

وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:

 

الرئيس

 

حسين لبيب 15229 صوتا

 

نائب الرئيس

 

هشام نصر 9483 صوتا

 

منصب أمين الصندوق

 

حسام المندوه 12431 صوتا

 

فوق السن

 

أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا

 

أعضاء الزمالك تحت السن

 

نيرة الأحمر  14202 صوت

أحمد خالد حسانين 13617 صوتا

رامى نصوحى 11039 صوتا

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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