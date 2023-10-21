شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لحسين لبيب بعد فوزه برئاسة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد، بعد فوزه في انتخابات القلعة البيضاء ومعه أعضاء قائمته بشكل رسمي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض.

وقال حسين لبيب، في تصريحات لقناة الزمالك: "يوم كان جميل وأعضاء الجمعية العمومية أدوا بنجاح وإحنا مطالبين بتحقيق اللي أعلناه ونكون سبب في فرح لجماهير الزمالك".

وأضاف رئيس نادي الزمالك الجديد: "أحب أقول لجماهير نادي الزمالك استنونا ونوعدكم بتحقيق جميع الأمور اللي تفرحوا بيها ونعيد الزمالك لأمجاده".