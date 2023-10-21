شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شكرى: نعمل على تحقيق طموحات جمهور الزمالك ونتمنى الابتعاد عن القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب هاني شكري عن سعادته بفوزه في انتخابات نادي الزمالك، موجها الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الثقة التي أولوها للقائمة الموحدة، مؤكدا: "نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمعية العمومية بعد اختيارنا لإدارة نادي الزمالك".

وقال شكرى في تصريحات لقناة الزمالك: "نعمل على تحقيق كل طموحات جمهور الزمالك، ونتمنى الابتعاد عن القضايا والطعون ونبني الزمالك من جديد".

ووجه شكري رسالة إلى جمهور الزمالك: "رسالتي إلى الجمهور أحبكم جدا وأنتم سبب سعادتي، ومساعدتكم شرف كبير لي".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك عن تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التى أقيمت الجمعة.

وجاء مجلس إدارة نادى الزمالك كالتالي:

الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا نائب الرئيس

هشام نصر 9483 صوتا

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه 12431 صوتا

أعضاء فوق السن



أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا

