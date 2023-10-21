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هانى شكرى: نعمل على تحقيق طموحات جمهور الزمالك ونتمنى الابتعاد عن القضايا

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القاهرة - سامية سيد - أعرب هاني شكري عن سعادته بفوزه في انتخابات نادي الزمالك، موجها الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الثقة التي أولوها للقائمة الموحدة، مؤكدا: "نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمعية العمومية بعد اختيارنا لإدارة نادي الزمالك".

وقال شكرى في تصريحات لقناة الزمالك: "نعمل على تحقيق كل طموحات جمهور الزمالك، ونتمنى الابتعاد عن القضايا والطعون ونبني الزمالك من جديد".

ووجه شكري رسالة إلى جمهور الزمالك: "رسالتي إلى الجمهور أحبكم جدا وأنتم سبب سعادتي، ومساعدتكم شرف كبير لي".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك عن تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التى أقيمت الجمعة.

وجاء مجلس إدارة نادى الزمالك كالتالي:

 الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا

نائب الرئيس
 

هشام نصر 9483 صوتا
 

 

منصب أمين الصندوق
 

حسام المندوه  12431 صوتا

 

 

أعضاء فوق السن
 

أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى  12240 صوتا

حسين السيد 10628  صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011  صوتا
 

 

أعضاء الزمالك تحت السن
 

نيرة الأحمر 14202  صوت

أحمد خالد حسانين 13617 صوتا

رامى نصوحى 11039 صوتا

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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