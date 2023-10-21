شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شكرى: نعمل على تحقيق طموحات جمهور الزمالك ونتمنى الابتعاد عن القضايا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب هاني شكري عن سعادته بفوزه في انتخابات نادي الزمالك، موجها الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الثقة التي أولوها للقائمة الموحدة، مؤكدا: "نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمعية العمومية بعد اختيارنا لإدارة نادي الزمالك".
وقال شكرى في تصريحات لقناة الزمالك: "نعمل على تحقيق كل طموحات جمهور الزمالك، ونتمنى الابتعاد عن القضايا والطعون ونبني الزمالك من جديد".
ووجه شكري رسالة إلى جمهور الزمالك: "رسالتي إلى الجمهور أحبكم جدا وأنتم سبب سعادتي، ومساعدتكم شرف كبير لي".
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك عن تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التى أقيمت الجمعة.
وجاء مجلس إدارة نادى الزمالك كالتالي:
الرئيس
نائب الرئيس
هشام نصر 9483 صوتا
منصب أمين الصندوق
حسام المندوه 12431 صوتا
أعضاء فوق السن
أحمد سليمان 15433 صوتا
هانى برزى 12240 صوتا
حسين السيد 10628 صوتا
عمرو على أدهم 10772 صوتا
محمد طارق 10741 صوتا
هانى شكرى 12011 صوتا
أعضاء الزمالك تحت السن
نيرة الأحمر 14202 صوت
أحمد خالد حسانين 13617 صوتا
رامى نصوحى 11039 صوتا
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