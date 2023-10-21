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مجلس إدارة نادي الزمالك يحتفل بفوزه في الانتخابات بالكوفيه الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد على الاحتفال بالفوز في الانتخابات بالقلعة البيضاء، بالكوفية الفلسطينية، تأييدا منهم للقضية الفلسطينية.

واحتفل مؤيدو وأنصار قائمة حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الجديد، بنجاح القائمة بالكامل فى الانتخابات التى أقيمت أمس الجمعة، وتم إعلان النتيجة بشكل رسمى خلال الدقائق الأخيرة، وهتف أعضاء الزمالك لجميع أعضاء القائمة، كما حملوهم على الأعناق احتفالا بالفوز.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.

 

وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:

 

الرئيس

 

حسين لبيب 15229 صوتا

 

نائب الرئيس

 

هشام نصر 9483

 

منصب أمين الصندوق

 

حسام المندوه 12431 صوتا

 

فوق السن

 

أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628 

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا

 

أعضاء الزمالك تحت السن

 

نيرة الأحمر  14202 

أحمد خالد حسانين 13617

رامى نصوحى 11039

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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