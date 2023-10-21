شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادي الزمالك يحتفل بفوزه في الانتخابات بالكوفيه الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد على الاحتفال بالفوز في الانتخابات بالقلعة البيضاء، بالكوفية الفلسطينية، تأييدا منهم للقضية الفلسطينية. واحتفل مؤيدو وأنصار قائمة حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الجديد، بنجاح القائمة بالكامل فى الانتخابات التى أقيمت أمس الجمعة، وتم إعلان النتيجة بشكل رسمى خلال الدقائق الأخيرة، وهتف أعضاء الزمالك لجميع أعضاء القائمة، كما حملوهم على الأعناق احتفالا بالفوز. وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا. وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى: الرئيس حسين لبيب 15229 صوتا نائب الرئيس هشام نصر 9483 منصب أمين الصندوق حسام المندوه 12431 صوتا فوق السن أحمد سليمان 15433 صوتا هانى برزى 12240 صوتا حسين السيد 10628 عمرو على أدهم 10772 صوتا محمد طارق 10741 صوتا هانى شكرى 12011 صوتا أعضاء الزمالك تحت السن نيرة الأحمر 14202 أحمد خالد حسانين 13617 رامى نصوحى 11039

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز