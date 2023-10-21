شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شكري: نعد بحل أزمة وقف قيد الزمالك قبل يناير المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد هاني شكري الفائز بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على حل كل المشاكل التي تواجه النادي ونضع خطة لحل كل مشاكل النادي.

قال هاني شكري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت إن مجلس الإدارة الجديد يعد بحل أزمة وقف القيد قبل شهر يناير المقبل، حتى يتسنى النادي من إبرام صفقات جديدة.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.

وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:

الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا

نائب الرئيس

هشام نصر 9483

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه 12431 صوتا

فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا

أعضاء الزمالك تحت السن

نيرة الأحمر 14202

أحمد خالد حسانين 13617

رامى نصوحى 11039

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

وفتح في التاسعة صباح الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء أمس.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.