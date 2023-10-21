شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد عبد المنعم وإمام عاشور أمام سيمبا في موقعة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي جهود الثنائي محمد عبد المنعم وإمام عاشور في مباراة العودة ضد سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وغاب الثنائي عبد المنعم وعاشور عن مباراة الذهاب أمس الجمعة بسبب الإصابة، ويعود الثلاثي لتدعيم قائمة الأهلي في مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل.

وتعرض عبد المنعم لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد الجزائر، وعودة عاشور للتو من التعافي بالإصابة بكدمة قوية في الساق تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي بالدوري.

وعلق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على أداء فريقه أمام سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وقال مارسيل كولر، في تصريحات تليفزيونية: "غير سعيد بنتيجة اللقاء، وأهدرنا العديد من الفرص، وخاصة في الشوط الأول أهدرنا 3 فرص، ولم نستغل الضغط على مرمى المنافس، ونحاول أن نرضي بالنتيجة حتى مباراة العودة".

وأضاف: "أخرجت أفشة لأنى كنت في حاجه إلى لاعبين لديهم قدرة دفاعية أكثر للسيطرة على المباراة من جديد، ولا بد أن أرى اللقطة التي قرر فيها الحكم بعدم احتساب ركلة الجزاء للأهلي، عندما أعود إلى المنزل، قد شاهد الكرة كثيرًا وفي النهاية لم يحتسب الكرة، ودائمًا افترض حسن النية".

واختتم كولر تصريحاته: "أخبرت صلاح محسن عقب المباراة، لا بد أن يذهب على المرمى كثيرًا، لاستغلال سرعته وتسجيل الأهداف".

تعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي .

سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.