شكرا لقرائتكم خبر عن عماد البنانى لـ"الخليج 365": نسلم النادى للمجلس الجديد عقب اعتماد الأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك، أنه سيتم تسليم إدارة النادي إلى مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب، عقب اعتماد نتيجة الانتخابات من جانب اللجنة الأوليمبية.

وقال البناني، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": نقوم حاليًا بترتيب أوراقنا واللجنة المشرفة على الانتخابات ستقوم بإرسال النتيجة للجنة الأوليمبية، وبعدها نقوم بتسليم النادي للمجلس الجديد، وسيكون هذا الإجراء في أسرع وقت.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.

وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:

الرئيس

حسين لبيب 15229 صوتا

نائب الرئيس

هشام نصر 9483 صوتا

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه 12431 صوتا

فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتا

هانى برزى 12240 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو على أدهم 10772 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

هانى شكرى 12011 صوتا

أعضاء الزمالك تحت السن

نيرة الأحمر 14202 صوت

أحمد خالد حسانين 13617 صوتا

رامى نصوحى 11039 صوتا