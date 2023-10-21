شكرا لقرائتكم خبر عن عماد البنانى لـ"الخليج 365": نسلم النادى للمجلس الجديد عقب اعتماد الأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك، أنه سيتم تسليم إدارة النادي إلى مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب، عقب اعتماد نتيجة الانتخابات من جانب اللجنة الأوليمبية.
وقال البناني، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": نقوم حاليًا بترتيب أوراقنا واللجنة المشرفة على الانتخابات ستقوم بإرسال النتيجة للجنة الأوليمبية، وبعدها نقوم بتسليم النادي للمجلس الجديد، وسيكون هذا الإجراء في أسرع وقت.
وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.
وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:
الرئيس
حسين لبيب 15229 صوتا
نائب الرئيس
هشام نصر 9483 صوتا
منصب أمين الصندوق
حسام المندوه 12431 صوتا
فوق السن
أحمد سليمان 15433 صوتا
هانى برزى 12240 صوتا
حسين السيد 10628 صوتا
عمرو على أدهم 10772 صوتا
محمد طارق 10741 صوتا
هانى شكرى 12011 صوتا
أعضاء الزمالك تحت السن
نيرة الأحمر 14202 صوت
أحمد خالد حسانين 13617 صوتا
رامى نصوحى 11039 صوتا
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