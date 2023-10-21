شكرا لقرائتكم خبر عن هانى برزى: التجديد لفتوح وزيزو سيتم فى الغرف المغلقة.. وهدفنا عودة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد هانى برزى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، أن التجديد لأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح سيتم الحديث عنه فى الغرف المغلقة، لافتا إلى أنه لا يفضل الحديث عن مثل هذه الأمور فى وسائل الإعلام.
وقال برزى، فى تصريحات لقناة الزمالك، إن اسم نادى الزمالك كبير للغاية وجاذب للرعاة، ولكن لا بد من ترتيب البيت من الداخل وعودة الاستقرار، حتى يستطيع المجلس تسويق قميص النادى بالشكل الذى يليق به وجماهيره الغفيرة التى تعشق النادى ولا تتركه لحظة.
وأعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادى الزمالك، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس النادى الأبيض بإجمالى 15229 صوتا.
وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالى:
الرئيس
حسين لبيب 15229 صوتا
نائب الرئيس
هشام نصر 9483 صوتا
منصب أمين الصندوق
حسام المندوه 12431 صوتا
فوق السن
أحمد سليمان 15433 صوتا
هانى برزى 12240 صوتا
حسين السيد 10628 صوتا
عمرو على أدهم 10772 صوتا
محمد طارق 10741 صوتا
هانى شكرى 12011 صوتا
أعضاء الزمالك تحت السن
نيرة الأحمر 14202 صوتا
أحمد خالد حسانين 13617 صوتا
رامى نصوحى 11039 صوتا
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