شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سيمبا التنزانى فى الدوري الأفريقى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى برئاسة طارق قنديل، اليوم السبت، من تنزانيا بعد مواجهة سيمبا أمس الجمعة فى دار السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الافريقى.
ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراة العودة أمام سيمبا والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.
يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).
وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس عن حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.
فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.
والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).
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