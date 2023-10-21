شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سيمبا التنزانى فى الدوري الأفريقى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى برئاسة طارق قنديل، اليوم السبت، من تنزانيا بعد مواجهة سيمبا أمس الجمعة فى دار السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الافريقى.

ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراة العودة أمام سيمبا والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.