الامارات | 37 متسابقاً في بطولة القناة لزوارق «الريموت» و«الفلاي بورد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في أبوظبي، اليوم، منافسات بطولة القناة لزوارق «الريموت» و«الفلاي بورد» بمشاركة 37 نجماً من هولندا وتركيا ومصر وفرنسا والمغرب والأردن.

كما تشهد «الفلاي بورد» للمرة الأولى مشاركة نسائية، حيث تشارك من هولندا، المتسابقة جينجير كروك في فئة المبتدئين، حيث تنافس من أجل تقديم الاستعراض الأفضل ضمن البطولة، من أجل حصد أعلى رصيد من النقاط.

من جهته، أكد مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ماجد المهيري، أن تنظيم وإقامة البطولات في القناة، يأتي جزءاً من التزام النادي البحري بأهمية الوجود في الشواطئ والوجهات البحرية السياحية المميزة في العاصمة أبوظبي.

وقال: «سيكون جمهور القناة على موعد مع سلسلة من التحديات البحرية المثيرة في (الفلاي بورد) و(الريموت كنترول)، وهي فرصة كبيرة من أجل متابعة السباقات في موقع القناة المميز».